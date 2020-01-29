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ООН: для помощи людям на Донбассе нужно 158 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Гуманитарным организациям необходимо 158 млн долл. для реагирования на гуманитарный кризис на востоке Украины. С просьбой о выделении такой суммы сегодня обратилась координатор системы ООН/координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, сообщили УНН в представительстве Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

ООН: для помощи людям на Донбассе нужно 158 млн долларов

"Координатор системы ООН/координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сегодня обратилась с просьбой о выделении 158 миллионов долларов США для оказания гуманитарной помощи и обеспечения защиты 2 миллионов наиболее уязвимых людей в пострадавших в результате конфликта районах на востоке Украины в 2020 году", - говорится в сообщении.

"В прошлом году мы стали свидетелями ряда важных событий: возобновление переговоров в "нормандском формате", разведение сил на нескольких участках и ремонт деревянного пешеходного моста на пункте пересечения "Станица Луганская", что создало позитивную динамику, которая, возможно, обеспечит прочный мир", - отметила во время мероприятия Лубрани.

При этом, по ее словам, конфликт на востоке Украины все еще не прекращается и продолжает влиять на жизнь невинных гражданских лиц, что приводит к значительным гуманитарным потребностям.

"Сегодня, чтобы обеспечить достойное существование 3,4 миллиона людей в пострадавших в результате конфликта районах, необходимы гуманитарная помощь и защита. Мы все ещё надеемся на лучшее в отношении достижения политического прогресса, но, пока он не достигнут, жители Донбасса полагаются на нас", - добавила Лубрани.

Она также отметила важность достижений правительства Украины по удовлетворению и предупреждению гуманитарных потребностей.

Также координатор системы ООН в Украине обнародовала План гуманитарного реагирования для Украины в 2020 году.

"План гуманитарного реагирования, в котором представлен комплексный план приоритетных мероприятий, является дорожной картой для 56 партнёров - учреждений ООН, национальных и международных неправительственных организаций - по оказанию помощи 2 миллионам наиболее незащищённых мирных граждан в 2020 году. План предусматривает оказание помощи в секторах образования, продовольствия, здравоохранения, защиты, жилья, водоснабжения и санитарии", - говорится в сообщении.

"Пока боевые действия не прекратятся, гуманитарные потребности будут оставаться значительными. Поэтому наши меры реагирования играют ключевую роль в спасении жизней и обеспечении помощи местным жителям. Мы благодарны донорам за неизменную поддержку. Однако мы просим увеличить финансирование, так как План, который мы сегодня представили, может изменить ситуацию к лучшему только при наличии достаточных финансовых ресурсов", - отметила Лубрани.

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