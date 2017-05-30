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В.Омелян у Німеччині зустрівся Держсекретарем мінтрансу Р.Бомбою

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян в рамках офіційного візиту до Німеччини зустрівся з Державним секретарем Міністерства транспорту Райнером Бомбою. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє УНН.

В.Омелян у Німеччині зустрівся Держсекретарем мінтрансу Р.Бомбою

“Розпочався візит Міністра інфраструктури Володимира Омеляна до Німеччини: важлива зустріч з Державним секретарем Мінтрансу Райнером Бомбою”, — написав у своєму у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Нагадаємо, сьогодні на віллі Борзіг у Берліні завершилися переговори у Нормандському форматі на рівні заступників міністрів закордонних справ.

Раніше Берлін заявив, що ця зустріч буде оглядом поточної ситуації на місцях щодо припинення вогню та щодо всіх інших зобов’язань за мінськими домовленостями.

У Міністерстві закордонних справ України очікують від зустрічі заступників голів зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” поштовху для майбутньої зустрічі керівників держав.

Розпочався візит Міністра інфраструктури Володимира Омеляна до Німеччини: важлива зустріч з Державним секретарем Мінтрансу Райнером Бомбою pic.twitter.com/rCZV8ob8O2

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 мая 2017 г.

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