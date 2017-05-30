В.Омелян в Германии встретился Госсекретарем Минтранса Р.Бомбою
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Емельян в рамках официального визита в Германию встретился с Государственным секретарем Министерства транспорта Райнером Бомбой. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает УНН.
"Начался визит Министра инфраструктуры Владимира Емельяна в Германию: важная встреча с Государственным секретарем Минтранса Райнером Бомбой", - написал в своем в Twitter посла Украины в Германии Андрей Мельник.
Напомним, сегодня на вилле Борзиг в Берлине завершились переговоры в нормандской формате на уровне заместителей министров иностранных дел.
Ранее Берлин заявил, что эта встреча будет осмотром текущей ситуации на местах о прекращении огня и о всех других обязательств по минскими договоренностями.
В Министерстве иностранных дел Украины ожидают от встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" толчка для предстоящей встречи глав государств.
Начался визит Министра инфраструктуры Владимира Емельяна в Германию: важная встреча с Государственным секретарем Минтранса Райнером Бомбой pic.twitter.com/rCZV8ob8O2- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 мая 2017 г.