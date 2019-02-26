В окупованому Сімферополі на мосту з’явився напис: “Росія — геть! Крим — наш дім!”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В окупованому Сімферополі, сьогодні, 26 лютого, в "День кримського спротиву російській окупації" о 5 ранку на мосту з’явився напис: “Росія — геть! Крим — наш дім!”. Відповідну світлину на своїй сторінці у Facebook розмістив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
“26 лютого — День кримського спротиву російській окупації На фотосвітлині — Aqmecıt/Сімферополь сьогодні, 26 лютого 2019 року о 05.00 ранку. Спротив триває”. — написав Чубаров.
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Нагадаємо, в Україні у вівторок, 26 лютого, відзначають “День опору Криму російської окупації”, ініційований громадськістю.