В оккупированном Симферополе на мосту появилась надпись: "Россия - геть! Крым - наш дом! "
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В оккупированном Симферополе, сегодня, 26 февраля, в "День крымского сопротивления российской оккупации" в 5 утра на мосту появилась надпись: "Россия - геть! Крым - наш дом!". Соответствующее фотографию на своей странице в Facebook разместил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. На фотографии - Aqmecıt/Симферополь. Сегодня, 26 февраля 2019 в 05.00 утра. Сопротивление продолжается", - написал Чубаров.
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Напомним, в Украине во вторник, 26 февраля, отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации", инициированный общественностью.