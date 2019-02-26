В оккупированном Симферополе на мосту появилась надпись: "Россия - геть! Крым - наш дом! "

"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. На фотографии - Aqmecıt/Симферополь. Сегодня, 26 февраля 2019 в 05.00 утра. Сопротивление продолжается", - написал Чубаров.

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Напомним, в Украине во вторник, 26 февраля, отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации", инициированный общественностью.



