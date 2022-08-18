В окупованому Севастополі завантажили ракети "Калібр" на підводний човен чф рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Південній бухті Севастополя завантажили транспортно-пускові контейнери з крилатими ракетами типу «Калібр» на підводний човен проекту 636.3 «Варшавянка». Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
Деталі
Повідомляється, що навантаження проводилося за допомогою плавучого крана, який після закінчення відійшов від причалу, біля якого пришвартована субмарина.
У Південній бухті знаходиться лише один підводний човен проекту 636.3 «Варшавянка». Всього у складі чорноморського флоту знаходиться шість підводних човнів: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» і Б-271 «Колпіно». Кожен підводний човен може нести 4 крилатих ракети «Калібр-ПЛ».
Також у складі чорноморського флоту росії є підводний човен «Алроса» проекту 877В «Палтус».
Зазначається, що ця субмарина після проведеного ремонту та модифікації отримала можливість нести ракети «Калібр-ПЛ», але після проведення ходових випробувань знову стала на ремонт у 13-й судноремонтний завод у Кілен-бухті.
Додамо
Раніше повідомлялося, що у Чорному морі через штормову погоду корабельне угруповання ворожих сил ховається вздовж узбережжя Кримського півострова у напрямку новоросійська.