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В оккупированном Севастополе погрузили ракеты "Калибр" на подводную лодку чф рф - СМИ

Киев • УНН

 • 239072 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Южной бухте Севастополя погрузили транспортно-пусковые контейнеры с крылатыми ракетами типа «Калибр» на подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.

В оккупированном Севастополе погрузили ракеты "Калибр" на подводную лодку чф рф - СМИ

Детали

Сообщается, что погрузка проводилась с помощью плавучего крана, который после ее окончания отошел от причала, у которого пришвартована субмарина.

В Южной бухте находится только одна подлодка проекта 636.3 «Варшавянка». Всего в составе черноморского флота находится шесть подлодок: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Каждая подводная лодка может нести 4 крылатых ракеты «Калибр-ПЛ».

Также в составе черноморского флота рф есть подводная лодка «Алроса»проекта 877В «Палтус».

Отмечается, что эта субмарина после проведенного ремонта и модификации получила возможность нести ракеты «Калибр-ПЛ», но после проведения ходовых испытаний снова стала на ремонт в 13-й судоремонтный завод в Килен-бухте.

Добавим

Ранее сообщалось, что в Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья Крымского полуострова в направлении новороссийска.

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