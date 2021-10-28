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В окупованому Севастополі зафіксували антирекорд смертності від COVID-19

Київ • УНН

 • 19761 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За останню добу від коронавірусу в окупованому Росією Севастополі померли 28 людей. Це випливає з даних оперативного штабу боротьби з інфекцією, пише УНН.

В окупованому Севастополі зафіксували антирекорд смертності від COVID-19

Деталі

Цей показник став максимальним за час пандемії. Попередній рекорд реєстрували напередодні — тоді у місті від COVID-19 померли 16 мешканців. Загальна кількість пацієнтів, які померли від коронавірусу у Севастополі, склала 1327.

За добу інфекцією заразилося 345 людей, що також стало історичним максимумом з початку пандемії. Попередній рекорд реєстрували 27 жовтня, коли COVID-19 захворіли 337 людей.

Загальна кількість заражень у місті досягла 37 987.

Раніше так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв назвав епідемічну обстановку у місті найважчою за весь період пандемії. За його словами, в окупованому РФ регіоні вільні лише 5% резервного ліжкового фонду, ще близько 200 ліжок планується розгорнути на межі потужності.

Рекорди зі смертності та кількості заражень почали фіксувати у місті перед запровадженням обмежень з 30 жовтня, які “губернатор” назвав “повним стопом”: у місті закриють театри, кінотеатри, салони краси, фітнес-клуби, громадське харчування.

Доповнення

Напередодні стало відомо, що морги окупованого Москвою Криму не справляються із навантаженням під час нової хвилі COVID-19.

Зокрема, мешканці Сімферополя неодноразово скаржилися на те, що їм видавали тіла померлих родичів у поганому стані.

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