ЗМІ: в окупованому Криму місцеві морги не справляються з навантаженням через померлих від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Морги окупованого Москвою Криму не справляються з навантаженням під час нової хвилі COVID-19, пише “Коммерсант” з посиланням на так званого “міністра охорони здоров’я” регіону Костянтина Скорупського, передає УНН.
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Зокрема, за його словами, жителі Сімферополя неодноразово скаржилися на те, що їм видавали тіла померлих родичів в поганому стані.
“Через зростання смертності збільшується навантаження на всі відділення: як судово-медичної експертизи, так і патологоанатомічні. Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих в більш-менш належному стані”, — уточнив “міністр”.
Він також зазначив, що у регіоні після введення обов’язкової вакцинації і системи QR-кодів на третину зросла кількість бажаючих зробити щеплення від коронавірусу. За минулі вихідні, додав “чиновник”, вакцинували на 4,5 тис. громадян більше, ніж тижнем раніше, — 14 774 осіб.
Нагадаємо, з жовтня в окупованому Криму 23 рази поспіль оновлювався добовий коронавірусний антирекорд, 25 жовтня, за останніми даними підконтрольного окупантам “МОЗ”, в регіоні виявили 655 нових інфікованих. З початку пандемії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 92 тис. осіб, 2,9 тис. пацієнтів померли.
Раніше окупаційна “влади республіки” оголосила неробочі дні зі збереженням зарплати працівникам підприємств з 30 жовтня по 7 листопада. Крім цього в Криму з 25 жовтня ввели обов’язкові QR-коди для заселення в готелі і санаторії, відвідування кінотеатрів, торгових центрів і кафе, а також заборонили літнім людям залишати свої будинки.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,78 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 жовтня, — понад 14,6 тисячі, майже на третину менше, ніж днем раніше, проте традиційне зниження на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,9 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.
У Росії за минулу добу зареєстрували 37 930 випадків зараження коронавірусом. Це максимум з початку пандемії. Загальна кількість заражених досягла 8 279 573. Померли 1069 осіб. З початку пандемії кількість жертв COVID-19 досягла 231 669.