СМИ: в оккупированном Крыму местные морги не справляются с нагрузкой из-за умерших от COVID-19

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 30863 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 65378 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 113062 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 106962 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61033 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71841 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186195 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150382 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158157 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138567 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 12861 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17307 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15250 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14083 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12385 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 113062 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 106962 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86095 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98360 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128346 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4626 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

16:03 • 10275 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12393 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15257 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17313 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

СМИ: в оккупированном Крыму местные морги не справляются с нагрузкой из-за умерших от COVID-19

Киев • УНН

 • 14317 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Морги оккупированного Москвой Крыма не справляются с нагрузкой во время новой волны COVID-19, пишет “Коммерсант” со ссылкой на так называемого "министра здравоохранения" региона Константина Скорупского, передает УНН.

СМИ: в оккупированном Крыму местные морги не справляются с нагрузкой из-за умерших от COVID-19

Детали

В частности, по его словам, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.

“Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии”, — уточнил “министр”.

Он также отметил, что в регионе после введения обязательной вакцинации и системы QR-кодов на треть выросло количество желающих привиться от коронавируса. За минувшие выходные, добавил “чиновник”, вакцинировали на 4,5 тыс. граждан больше, чем неделей ранее, — 14 774 человека.

Напомним, с октября в оккупированном Крыму 23 раза подряд обновлялся суточный коронавирусный антирекорд, 25 октября, по последним данным подконтрольного оккупантам “минздрава”, в регионе выявили 655 новых заразившихся. С начала пандемии количество заразившихся COVID-19 превысило 92 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли.

Ранее оккупационные “власти республики” объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты работникам предприятий с 30 октября по 7 ноября. Помимо этого в Крыму с 25 октября ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, посещения кинотеатров, торговых центров и кафе, а также запретили пожилым людям покидать свои дома.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 октября, — более 14,6 тысячи, почти на треть меньше, чем днем ранее, однако традиционное снижение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 37 930 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 8 279 573. Умерли 1069 человек. С начала пандемии число жертв COVID-19 достигло 231 669.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,993.20
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,246.90
Ethereum
$1,596.03