СМИ: в оккупированном Крыму местные морги не справляются с нагрузкой из-за умерших от COVID-19

Детали

В частности, по его словам, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.

“Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии”, — уточнил “министр”.

Он также отметил, что в регионе после введения обязательной вакцинации и системы QR-кодов на треть выросло количество желающих привиться от коронавируса. За минувшие выходные, добавил “чиновник”, вакцинировали на 4,5 тыс. граждан больше, чем неделей ранее, — 14 774 человека.

Напомним, с октября в оккупированном Крыму 23 раза подряд обновлялся суточный коронавирусный антирекорд, 25 октября, по последним данным подконтрольного оккупантам “минздрава”, в регионе выявили 655 новых заразившихся. С начала пандемии количество заразившихся COVID-19 превысило 92 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли.

Ранее оккупационные “власти республики” объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты работникам предприятий с 30 октября по 7 ноября. Помимо этого в Крыму с 25 октября ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, посещения кинотеатров, торговых центров и кафе, а также запретили пожилым людям покидать свои дома.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 октября, — более 14,6 тысячи, почти на треть меньше, чем днем ранее, однако традиционное снижение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 37 930 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 8 279 573. Умерли 1069 человек. С начала пандемии число жертв COVID-19 достигло 231 669.