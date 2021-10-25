У Росії продовжують фіксувати зростання добової кількості випадків COVID-19. Встановлено новий антирекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Росії за минулу добу зареєстрували 37 930 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляє оперативний штаб. Це новий рекорд за весь час пандемії, пише УНН.
Деталі
Загальна кількість хворих перевищила 8 млн осіб. У лідерах за приростом хворих за день Москва (7778), Підмосков’я (3127) і Санкт-Петербург (2693).
Померли за минулу добу по всій країні 1 069 осіб. Загальна кількість померлих зросла до 231 669. Показник смертності перевищує 1 тис. випадків вже протягом тижня з 19 жовтня, коли влада зафіксувала 1015 летальних випадків.
Одужали за останню добу — 20 690 осіб, всього 7 186 611.
Попередній раз захворюваність відновила максимум 23 жовтня, тоді в країні зареєстрували 37 678 нових заражених.
Повний курс вакцинації проти вірусу в Росії пройшли 49,16 млн осіб. Рівень колективного імунітету до коронавірусу в Росії виріс до 45,7%.
Доповнення
Варто зазначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.