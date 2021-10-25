В России продолжают фиксировать рост суточного количества случаев COVID-19. Установлен новый антирекорд

Детали

Общее число заболевших превысило 8 млн человек. В лидерах по приросту заболевших за день Москва (7778), Подмосковье (3127) и Санкт-Петербург (2693).

Умерли за истекшие сутки по всей стране 1 069 человек. Общее число умерших выросло до 231 669. Показатель смертности превышает 1 тыс. случаев уже в течение недели с 19 октября, когда власти зафиксировали 1015 летальных исходов.

Выздоровели за последние сутки — 20 690 человек, всего 7 186 611.

Предыдущий раз заболеваемость обновила максимум 23 октября, тогда в стране зарегистрировали 37 678 новых зараженных.

Полный курс вакцинации против вируса в России прошли 49,16 млн человек. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 45,7%.

Дополнение

Стоит отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.