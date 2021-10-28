В оккупированном Севастополе зафиксировали антирекорд смертности от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За последние сутки от коронавируса в оккупированном Россией Севастополе умерли 28 человек. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией, пишет УНН.
Детали
Этот показатель стал максимальным за все время пандемии. Предыдущий рекорд регистрировали накануне — тогда в городе от COVID-19 умерли 16 жителей. Общее количество пациентов, которые умерли от коронавируса в Севастополе составило 1327.
За сутки инфекцией заразились 345 человек, что также стало историческим максимумом с начала пандемии. Предыдущий рекорд регистрировали 27 октября, когда COVID-19 заболели 337 человек.
Общее число заражений в городе достигло 37 987.
Ранее так называемый “губернатор Севастополя” Михаил Развожаев назвал эпидемическую обстановку в городе самой тяжелой за весь период пандемии. По его словам, в оккупированном РФ регионе свободны только 5% резервного коечного фонда, еще около 200 коек планируется развернуть на “пределе мощности”.
Рекорды по смертности и количеству заражений начали фиксировать в городе перед введением ограничений с 30 октября которые “губернатор” назвал “полным стопом”: в городе закроют театры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы, общепит.
Дополнение
Накануне стало известно, что морги оккупированного Москвой Крыма не справляются с нагрузкой во время новой волны COVID-19.
В частности, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.