В окупованому Лисичанську ліки роздають в мобільному пункті медики-гастролери – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В окупованому Лисичанську на Луганщині за дев’ять місяців не змогли відновити нормальну роботу закладів охорони здоров’я. Ліки роздають в мобільному пункті медики-гастролери. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає УНН.
Цитата
«У Лисичанську за дев’ять місяців не змогли відновити нормальну роботу закладів охорони здоров’я. Допомогу там надають у нещодавно облаштованому мобільному пункті. Приймають медики з Луганська, видають ліки від застуди, тиску, знеболювальні та інші препарати. Але ж вони невдовзі поїдуть. Що далі?», - йдеться в повідомленні.
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Доповнення
Окупанти вимагають додаткову реєстрацію у тих, хто перебуває на території "лнр" понад 90 днів.
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