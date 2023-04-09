В оккупированном Лисичанске лекарства раздают в мобильном пункте медики-гастролеры - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В оккупированном Лисичанске Луганской области за девять месяцев не смогли восстановить нормальную работу учреждений здравоохранения. Лекарства раздают в мобильном пункте медики-гастролеры. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, передает УНН.
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«В Лисичанске за девять месяцев не смогли восстановить нормальную работу учреждений здравоохранения. Помощь там оказывают в недавно обустроенном мобильном пункте. Принимают медики из Луганска, выдают лекарства от простуды, давления, обезболивающие и другие препараты. Но ведь они вскоре уедут. Что дальше?», - говорится в сообщении.
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Дополнение
Оккупанты требуют дополнительную регистрацию у тех, кто находится на территории "лнр" более 90 дней.
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