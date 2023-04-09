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Окуповані рф території піддаються нападам партизан – британська розвідка

Окуповані рф території піддаються нападам партизан – британська розвідка

Київ • УНН

 • 1365135 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії опублікувало новий звіт, заснований на інформації розвідки. Цього разу йдеться про останнє засідання радбезу рф, на якому йшлося про окуповані росією території України, повідомляє УНН.

5 квітня 2023 року диктатор володимир путін очолив повноцінне засідання ради безпеки росії, яке відбулося вперше з жовтня 2022 року.

Деталі

«Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ володимир колокольцев, у ній йшлося про відновлення, правоохоронну діяльність та громадський порядок на незаконно анексованих територіях України», - йдеться у повідомленні британського відомства.

Припускається, що вибір колокольцева основним доповідачем, ймовірно, є спробою кремля показати ситуацію на цих територіях як нормалізовану.

Цитата

«Насправді більша частина території залишається зоною активних бойових дій, піддається нападам партизанів і з надзвичайно обмеженим доступом до основних послуг для багатьох громадян», - оцінює ситуацію британська розвідка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на окупованій території Херсонщини

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