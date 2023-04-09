Загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на окупованій території Херсонщини

Деталі

Зазначається, що в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту.

Під час таких перевірок російські окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.

Доповнення

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках.