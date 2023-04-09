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Загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на окупованій території Херсонщини

Загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на окупованій території Херсонщини

Київ • УНН

 • 620792 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту.

Під час таких перевірок російські окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.

Доповнення

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках.

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