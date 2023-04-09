Захватчики продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на оккупированной территории Херсонщины

Детали

Отмечается, что в Горностаевском районе Херсонской области продолжаются рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.

Во время таких проверок российские оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их жилища.

Дополнение

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 50 атак противника на указанных направлениях.