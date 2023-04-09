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ЗСУ відбили понад 50 атак противника - Генштаб

ЗСУ відбили понад 50 атак противника - Генштаб

Київ • УНН

 • 631038 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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"Слава Україні! Розпочалася чотириста десята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, адже противник не припиняє застосовувати тактику терору.

Деталі

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур'я, Високе Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Вільхівка, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них: Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Новодмитрівка та Дружба Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Кам'янка, Степове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Новомайорське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове, Кам'янське Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Микільське, Комишани, Білозерка, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили 2 БпЛА типу “Supercam”, 6 БпЛА типу “Орлан-10” та 6 БпЛА типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника.

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