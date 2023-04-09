ВСУ отбили более 50 атак противника - Генштаб

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"Слава Украине. Начались четыреста десятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины, ведь противник не прекращает применять тактику террора.

Детали

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 50 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессаловка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караичное и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Крохмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекамского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодязи, Ямполовка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них: Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы более 40 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Камышаны, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Горностаевском районе Херсонской области продолжаются рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента. Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, наши защитники сбили 2 БпЛА типа "Supercam", 6 БпЛА типа "Орлан-10" и 6 БпЛА типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 5 станций радиоэлектронной борьбы противника.