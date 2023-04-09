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Оккупированные рф территории подвергаются нападениям партизан - британская разведка

Оккупированные рф территории подвергаются нападениям партизан - британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство обороны Великобритании опубликовало новый отчет, основанный на информации разведки. На этот раз речь идет о последнем заседании совбеза рф, на котором речь шла об оккупированных россией территориях Украины, сообщает УНН.

5 апреля 2023 года диктатор владимир путин возглавил полноценное заседание совета безопасности россии, которое состоялось впервые с октября 2022 года.

Детали

«Основной доклад представил министр внутренних дел владимир колокольцев, в нем шла речь о восстановлении, правоохранительной деятельности и общественном порядке на незаконно аннексированных территориях Украины», - говорится в сообщении британского ведомства.

Предполагается, что выбор Колокольцева основным докладчиком, вероятно, является попыткой кремля показать ситуацию на этих территориях как нормализованную.

Цитата

«На самом деле большая часть территории остается зоной активных боевых действий, подвергается нападениям партизан и с чрезвычайно ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан», - оценивает ситуацию британская разведка.

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