Оккупированные рф территории подвергаются нападениям партизан - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство обороны Великобритании опубликовало новый отчет, основанный на информации разведки. На этот раз речь идет о последнем заседании совбеза рф, на котором речь шла об оккупированных россией территориях Украины, сообщает УНН.
5 апреля 2023 года диктатор владимир путин возглавил полноценное заседание совета безопасности россии, которое состоялось впервые с октября 2022 года.
Детали
«Основной доклад представил министр внутренних дел владимир колокольцев, в нем шла речь о восстановлении, правоохранительной деятельности и общественном порядке на незаконно аннексированных территориях Украины», - говорится в сообщении британского ведомства.
Предполагается, что выбор Колокольцева основным докладчиком, вероятно, является попыткой кремля показать ситуацию на этих территориях как нормализованную.
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«На самом деле большая часть территории остается зоной активных боевых действий, подвергается нападениям партизан и с чрезвычайно ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан», - оценивает ситуацию британская разведка.
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