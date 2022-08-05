В окупованому Донецьку горить залізничний вокзал
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В окупованому бойовиками “днр” Донецьку горить залізничний вокзал. Про це повідомляють Telegram-канали, пише УНН.
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Так званий “мер” міста олексій кулемзін опублікував у себе в соціальних мережах відео з пожежею.
Представник бойовиків звинувачує українську армію в обстрілі міста, після чого нібито почалося загоряння.
На відео видно, що весь дах будівлі охоплено полум'ям.
Додамо
Російські загарбники за 4 серпня вбили в Донецькій області ще сімох цивільних осіб, дев'ять поранили.