В окупованому Донецьку горить залізничний вокзал

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Так званий “мер” міста олексій кулемзін опублікував у себе в соціальних мережах відео з пожежею.

Представник бойовиків звинувачує українську армію в обстрілі міста, після чого нібито почалося загоряння.

На відео видно, що весь дах будівлі охоплено полум'ям.

Додамо

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