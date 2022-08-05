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14 марта, 19:57 • 101709 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 116336 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107046 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138010 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137931 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112928 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106569 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92869 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111426 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136840 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал

В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал

Киев • УНН

 • 342221 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В оккупированном боевиками “днр” Донецке горит железнодорожный вокзал. Об этом сообщают Telegram-каналы, пишет УНН.

Детали

Так называемый “мэр” города алексей кулемзин опубликовал у себя в социальных сетях видео с пожаром.

Представитель боевиков обвиняет украинскую армию в обстреле города, после чего, якобы, началось возгорание.

На видео видно, что вся крыша здания охвачена пламенем.

Добавим

Российские захватчики за 4 августа убили в Донецкой области еще семерых гражданских лиц, девять ранили.

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