В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В оккупированном боевиками “днр” Донецке горит железнодорожный вокзал. Об этом сообщают Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
Так называемый “мэр” города алексей кулемзин опубликовал у себя в социальных сетях видео с пожаром.
Представитель боевиков обвиняет украинскую армию в обстреле города, после чего, якобы, началось возгорание.
На видео видно, что вся крыша здания охвачена пламенем.
Добавим
Российские захватчики за 4 августа убили в Донецкой области еще семерых гражданских лиц, девять ранили.