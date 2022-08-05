В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал

Детали

Так называемый “мэр” города алексей кулемзин опубликовал у себя в социальных сетях видео с пожаром.

Представитель боевиков обвиняет украинскую армию в обстреле города, после чего, якобы, началось возгорание.

На видео видно, что вся крыша здания охвачена пламенем.

Добавим

Российские захватчики за 4 августа убили в Донецкой области еще семерых гражданских лиц, девять ранили.