В окупованих Токмаку та Бердянську теж "бавовна": що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В окупованих Бердянську та Токмаку теж пролунали вибухи. Як повідомляє Telegram-канал "Бердянськ сьогодні", у Токмаку після "бавовни" навіть зник зв'язок, передає УНН.
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За даними Telegram-каналу, окупанти підтвердили вибухи у Токмаку. Одразу написали, що їх ППО вдало відбило атаку. Прильотів не зафіксовано.
"Але тут же пишуть, що у Токмаку тепер відсутній зв‘язок. Це як? З переляку пропав?" - йдеться у повідомленні.
Крім того, бердянці близько 19:30 повідомляли про звуки вибухів в районі Екватора.
А близько 18:30 з боку залізничного вокзала Бердянська можна було побачити стовп диму, повідомляє Telegram-канал.
Раніше
Потужні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, звуки "бавовни" чуло все місто.