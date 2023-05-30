В оккупированных Токмаке и Бердянске тоже "хлопок": что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В оккупированных Бердянске и Токмаке тоже прогремели взрывы. Как сообщает Telegram-канал "Бердянск сегодня", в Токмаке после "хлопка" даже пропала связь, передает УНН.
Детали
По данным Telegram-канала, оккупанты подтвердили взрывы в Токмаке. Сразу написали, что их ПВО удачно отразило атаку. Прилетов не зафиксировано.
"Но тут же пишут, что в Токмаке теперь отсутствует связь. Это как? С перепугу пропала?" - говорится в сообщении.
Кроме того, бердянцы около 19:30 сообщали о звуках взрывов в районе Экватора.
А около 18:30 со стороны железнодорожного вокзала Бердянска можно было увидеть столб дыма, сообщает Telegram-канал.
Ранее
Мощные взрывы прогремели в оккупированном Мелитополе. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, звуки "хлопка" слышал весь город.