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В окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи

В окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи

Київ • УНН

 • 372834 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Потужні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, звуки "бавовни" чуло все місто, передає УНН.

Цитата

"Потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто. Уточнюємо деталі", - написав Федоров.

Додамо

За даними місцевих Telegram-каналів, окупанти підтверджують гучні вибухи у Мелітополі.

"У місті піднімається стовп диму. Також суддячи по всьому невдало працювало рашистське ппо", - повідомляє Telegram-канал "БердянсЬк Сьогодні".

Раніше

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів про добу "бавовни" на території тимчасово окупаваного Мелітопольського району, вибухи лунали як в самому місті, так і в околицях, однак ворог вирішив це приховати і в публічній площині "розганяв" тезу, що все "почулося", продовжуючи стягувати і заселяти свій контингент у місті.

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