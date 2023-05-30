В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы

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"Мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. Уточняем детали", - написал Федоров.

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По данным местных Telegram-каналов, оккупанты подтверждают громкие взрывы в Мелитополе.

"В городе поднимается столб дыма. Также судя по всему неудачно работало рашистское ппо", - сообщает Telegram-канал "Бердянск Сегодня".

Ранее

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал о сутках "хлопка" на территории временно оккупированного Мелитопольского района, взрывы раздавались как в самом городе, так и в окрестностях, однако враг решил это скрыть и в публичной плоскости "разгонял" тезис, что все "послышалось", продолжая стягивать и заселять свой контингент в городе.