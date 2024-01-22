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В окупованій Макіївці активісти підняли державний прапор з нагоди Дня Соборності України

В окупованій Макіївці активісти підняли державний прапор з нагоди Дня Соборності України

Київ • УНН

 • 27600 перегляди

До Дня Соборності України активісти руху "Жовта стрічка" підняли український прапор у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

 У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області активісти руху "Жовта стрічка"  встановили синьо-жовтий прапор. Про це повідомили в Telegram - каналі руху спротиву, пише УНН.

Деталі 

Як зазначається, активісти руху "Жовта Стрічка" встановили синьо-жовтий прапор біля мікрорайону "Сонячний" у Макіївці. Тепер український прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з рф. 

Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна!

- йдеться у повідомленні активістів.

Довідково 

Сьогодні, 22 січня, відзначається День Соборності України. Подія була встановлена у 1999 році на честь проголошення у 1919 року Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. 

Зеленський підписав указ про історично населені українцями території росії22.01.24, 09:46 • 29085 переглядiв

Тетяна Краєвська

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