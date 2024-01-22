В окупованій Макіївці активісти підняли державний прапор з нагоди Дня Соборності України
Київ • УНН
До Дня Соборності України активісти руху "Жовта стрічка" підняли український прапор у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області активісти руху "Жовта стрічка" встановили синьо-жовтий прапор. Про це повідомили в Telegram - каналі руху спротиву, пише УНН.
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Як зазначається, активісти руху "Жовта Стрічка" встановили синьо-жовтий прапор біля мікрорайону "Сонячний" у Макіївці. Тепер український прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з рф.
Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна!
Довідково
Сьогодні, 22 січня, відзначається День Соборності України. Подія була встановлена у 1999 році на честь проголошення у 1919 року Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.
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