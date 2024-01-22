В оккупированной Макеевке активисты подняли государственный флаг по случаю Дня Соборности Украины

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области активисты движения "Желтая лента" установили сине-желтый флаг. Об этом сообщили в Telegram - канале движения сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, активисты движения "Желтая лента" установили сине-желтый флаг возле микрорайона "Солнечный" в Макеевке. Теперь украинский флаг возвышается на терриконе, с которого видно дорогу из Донецка до границы с рф.

Тысячи оккупантов, проезжающих по этому пути ежедневно, будут видеть, что даже в 10-летней тени оккупации мы продолжаем борьбу с врагом, потому что Донбасс - это Украина! - говорится в сообщении активистов.

Справочно

Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Событие было установлено в 1999 году в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

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