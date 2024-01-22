В оккупированной Макеевке активисты подняли государственный флаг по случаю Дня Соборности Украины

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  201293 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  255802 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  218833 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  211749 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  217085 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  196726 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  185237 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  171695 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  165563 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Новости по теме

В оккупированной Макеевке активисты подняли государственный флаг по случаю Дня Соборности Украины

Ко Дню Соборности Украины активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

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В оккупированной Макеевке активисты подняли государственный флаг по случаю Дня Соборности Украины

В Украине не наблюдается дефицит электроэнергии - Минэнерго

Министерство энергетики Украины уверяет, что в стране нет дефицита электроэнергии, шесть резервных энергоблоков доступны для использования. Однако министерство призывает к ответственному использованию электроэнергии в пиковые часы.

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В Украине не наблюдается дефицит электроэнергии - Минэнерго

Проукраинские партизаны распространяют свое влияние на московщину

Партизанское движение "Атеш" утверждает, что расширяет свое влияние по всей россии, в частности в тимоново московской области.

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Проукраинские партизаны распространяют свое влияние на московщину

В россии создают "костюм-невидимку" для военных - ISW

российская фирма HiderX разрабатывает "костюм-невидимку", который не будет заметным для украинских тепловизоров, сообщает Институт изучения войны США. Испытания костюма будут завершены до конца января 2024 года.

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В россии создают "костюм-невидимку" для военных - ISW

В госудуме рф рассмотрят законопроект о лишении имущества за "фейки об армии"

российская государственная дума рассматривает законопроект, который позволит конфисковывать имущество за распространение "фейков о вооруженных силах". Закон будет распространяться на действия, которые будут считаться "дискредитацией армии" и "призывами к развалу страны"

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рф держит в Черном море два ракетоносителя до 14 "Калибров" - ВМС ВСУ

Военно-морские силы Украины сообщают, что рф имеет два ракетоносителя в Черном море, оснащенные до 14 крылатых ракет "Калибр".

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рф держит в Черном море два ракетоносителя до 14 "Калибров" - ВМС ВСУ

"Давно такого не было": советник мэра Мариуполя сообщил о стрельбе в городе

В Мариуполе Донецкой области произошла стрельба из стрелкового оружия, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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"Давно такого не было": советник мэра Мариуполя сообщил о стрельбе в городе

Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях россии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о территориях рф, исторически заселенных украинцами. Этот шаг направлен на восстановление исторической справедливости.

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Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях россии

Из-за шторма в Ирландии обесточены более 200 тысяч домов и перекрыты десятки дорог

Шторм "Иша" обесточил 235 тысяч домов в Северной Ирландии, вызвав серьезные перебои в работе, бездорожье и риск больших пробок на дорогах.

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Из-за шторма в Ирландии обесточены более 200 тысяч домов и перекрыты десятки дорог

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксперты утверждают, что круговая порука в украинской судебной системе предотвращает привлечение судей Верховного Суда к ответственности.

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты