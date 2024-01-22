В оккупированной Макеевке активисты подняли государственный флаг по случаю Дня Соборности Украины
Ко Дню Соборности Украины активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.
В Украине не наблюдается дефицит электроэнергии - Минэнерго
Министерство энергетики Украины уверяет, что в стране нет дефицита электроэнергии, шесть резервных энергоблоков доступны для использования. Однако министерство призывает к ответственному использованию электроэнергии в пиковые часы.
Проукраинские партизаны распространяют свое влияние на московщину
Партизанское движение "Атеш" утверждает, что расширяет свое влияние по всей россии, в частности в тимоново московской области.
В россии создают "костюм-невидимку" для военных - ISW
российская фирма HiderX разрабатывает "костюм-невидимку", который не будет заметным для украинских тепловизоров, сообщает Институт изучения войны США. Испытания костюма будут завершены до конца января 2024 года.
В госудуме рф рассмотрят законопроект о лишении имущества за "фейки об армии"
российская государственная дума рассматривает законопроект, который позволит конфисковывать имущество за распространение "фейков о вооруженных силах". Закон будет распространяться на действия, которые будут считаться "дискредитацией армии" и "призывами к развалу страны"
рф держит в Черном море два ракетоносителя до 14 "Калибров" - ВМС ВСУ
Военно-морские силы Украины сообщают, что рф имеет два ракетоносителя в Черном море, оснащенные до 14 крылатых ракет "Калибр".
"Давно такого не было": советник мэра Мариуполя сообщил о стрельбе в городе
В Мариуполе Донецкой области произошла стрельба из стрелкового оружия, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях россии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о территориях рф, исторически заселенных украинцами. Этот шаг направлен на восстановление исторической справедливости.
Из-за шторма в Ирландии обесточены более 200 тысяч домов и перекрыты десятки дорог
Шторм "Иша" обесточил 235 тысяч домов в Северной Ирландии, вызвав серьезные перебои в работе, бездорожье и риск больших пробок на дорогах.
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
Эксперты утверждают, что круговая порука в украинской судебной системе предотвращает привлечение судей Верховного Суда к ответственности.