В окупованому Севастополі анонсували тренування з "цивільної оборони"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В окупованому Севастополі анонсували тренування з “цивільної оборони”. Про це пише “Крим. Реалії” посилаючись на слова так званого російського губернатора Развожаєва, передає УНН.
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“Відпрацювати дії та практичні навички керівників цивільної оборони щодо захисту населення в умовах швидкозмінних обставин з урахуванням сучасних ризиків надзвичайних ситуацій”, — повідомила окупаційна влада про мету тренування.
Деталі
У Севастополі командно-штабні навчання МНС спільно з іншими екстреними відомствами та службами пройдуть 3 жовтня з 06:00 до 17:00. Принаймні це анонсувала тамтешня російська влада.
Практичну частину навчань планують відпрацьовувати, зокрема, на Балаклавській ТЕС, у Севелектроавтотрансі та школі № 4. Повідомив про всі локації так званий губернатор Севастополя Развожаєв.
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Додатково
Кілька днів тому МНС Росії заявили про Всеросійське штабне тренування з цивільної оборони. Зобов'язання його виконати стосуються не тільки жителів рф, а й окупованих росією територій України.