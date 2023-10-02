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В окупованому Севастополі анонсували тренування з "цивільної оборони"

В окупованому Севастополі анонсували тренування з "цивільної оборони"

Київ • УНН

 • 190114 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В окупованому Севастополі анонсували тренування з “цивільної оборони”. Про це пише “Крим. Реалії” посилаючись на слова так званого російського губернатора Развожаєва, передає УНН.

Цитата

“Відпрацювати дії та практичні навички керівників цивільної оборони щодо захисту населення в умовах швидкозмінних обставин з урахуванням сучасних ризиків надзвичайних ситуацій”, — повідомила окупаційна влада про мету тренування.

Деталі

У Севастополі командно-штабні навчання МНС спільно з іншими екстреними відомствами та службами пройдуть 3 жовтня з 06:00 до 17:00. Принаймні це анонсувала тамтешня російська влада.

Практичну частину навчань планують відпрацьовувати, зокрема, на Балаклавській ТЕС, у Севелектроавтотрансі та школі № 4. Повідомив про всі локації так званий губернатор Севастополя Развожаєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: російські загарбники посилюють оборону тимчасово окупованого Криму — ЦНС

Додатково

Кілька днів тому МНС Росії заявили про Всеросійське штабне тренування з цивільної оборони. Зобов'язання його виконати стосуються не тільки жителів рф, а й окупованих росією територій України.

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