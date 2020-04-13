В одному з районів Тернопільщини на COVID-19 захворіли вже понад 40 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Вже 42 медики захворіли на COVID-19 у Монастириському районі, що в Тернопільській області. Про це у своєму Facebook повідомив заступник голови Монастириської районної держадміністрації Павло Дронь, передає УНН.
"На 17:00 в Монастириському районі виявлено інфікованих коронавірусом - 148 осіб. В їх числі медперсоналу - 42 (11 лікарі, 31 медсестри та фельдшери)", - написав Дронь.
Дронь зазначив, що серед інфікованих є семеро дітей, 12 держслужбовців, троє поліцейських, троє вчителів та один священик.
Також він повідомив, що одужало два лікарі та дві медсестри.
Нагадаємо, у Тернопільській області лабораторно підтверджено 273 випадки COVID-19, з яких 27 - у дітей.