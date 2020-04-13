В одном из районов Тернопольской области на COVID-19 заболели уже более 40 медиков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50722 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59570 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73571 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73050 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100695 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80830 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101988 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105633 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130740 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130263 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В одном из районов Тернопольской области на COVID-19 заболели уже более 40 медиков

В одном из районов Тернопольской области на COVID-19 заболели уже более 40 медиков

Киев  •  УНН

 • 12422 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Уже 42 медика заболели на COVID-19 в Монастырском районе Тернопольской области. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель главы Монастыриской районной госадминистрации Павел Дронь, передает УНН.

"На 17:00 в Монастырском районе обнаружено инфицированных коронавирусом - 148 человек. В их числе медперсонала - 42 (11 врачи, 31 медсестры и фельдшеры)", - написал Дронь.

Дронь отметил, что среди инфицированных семеро детей, 12 госслужащих, трое полицейских, трое учителей и один священник.

Также он сообщил, что выздоровели два врача и две медсестры.

Напомним, в Тернопольской области лабораторно подтверждено 273 случая COVID-19, из которых 27 - у детей.

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