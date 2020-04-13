В одном из районов Тернопольской области на COVID-19 заболели уже более 40 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Уже 42 медика заболели на COVID-19 в Монастырском районе Тернопольской области. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель главы Монастыриской районной госадминистрации Павел Дронь, передает УНН.
"На 17:00 в Монастырском районе обнаружено инфицированных коронавирусом - 148 человек. В их числе медперсонала - 42 (11 врачи, 31 медсестры и фельдшеры)", - написал Дронь.
Дронь отметил, что среди инфицированных семеро детей, 12 госслужащих, трое полицейских, трое учителей и один священник.
Также он сообщил, что выздоровели два врача и две медсестры.
Напомним, в Тернопольской области лабораторно подтверждено 273 случая COVID-19, из которых 27 - у детей.