На Тернопільщині 27 дітей хворі на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Тернопільській області лабораторно підтверджено 273 випадків COVID-19, з яких 27 - у дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".
"Станом на 13 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР — у 273 випадках діагноз лабораторно підтверджений (246 випадків — дорослі, 27 випадків — діти), з них 5 летальних", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що видужало 7 осіб (Тернопільський район — 1, Кременецький район — 2, Монастириський район — 4).
"За попередню добу офіційно підтверджено 30 випадків зараження вірусом COVID-19",- зазначається в повідомленні.
Так, найбільше нових випадків - у Чортківському районі (15 осіб).
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Тернопільській області — 273 випадки.