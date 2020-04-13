В Тернопольской области 27 детей больны COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Тернопольской области лабораторно подтверждено 273 случаев COVID-19, из которых 27 - у детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины".
"По состоянию на 13 апреля 2020 года в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР - в 273 случаях диагноз лабораторно подтвержден (246 случаев - взрослые, 27 случаев - дети), из них 5 летальных", - говорится в сообщении.
Сообщается, что выздоровели 7 человек (Тернопольский район - 1, Кременецкий район - 2, Монастыриский район - 4).
"За предыдущие сутки официально подтверждено 30 случаев заражения вирусом COVID-19", - отмечается в сообщении.
Так, больше всего новых случаев - в Чертковском районе (15 человек).
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Тернопольской области - 273 случая.