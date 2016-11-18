В Одеському аеропорту затримали іноземку, яку розшукував Інтерпол за торгівлю людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прикордонники Одеського прикордонного загону затримали в аеропорту громадянку Молдови, яка перебувала у міжнародному розшуку за торгівлю людьми. Про це УНН повідомили в прес-службі Одеського прикордонного загону.
Під час оформлення пасажирів, які прибули авіарейсом “Стамбул — Одеса” в міжнародний аеропорт “Одеса”, відбулось спрацювання бази даних “Інтерпол”. В результаті чого з’ясувалося, що 29-річну жінку з сусідньої країни розшукували на батьківщині за торгівлю людьми.
Громадянку Молдови затримано та передано представникам Національної поліції.