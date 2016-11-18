В Одесском аэропорту задержали иностранку, которую разыскивал Интерпол за торговлю людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пограничники Одесского пограничного отряда задержали в аэропорту гражданку Молдовы, которая находилась в международном розыске за торговлю людьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.
Во время оформления пассажиров, прибывших авиарейсом "Стамбул - Одесса" в международный аэропорт "Одесса", сработала база данных "Интерпол". В результате чего выяснилось, что 29-летнюю женщину из соседней страны разыскивали на родине за торговлю людьми.
Гражданку Молдовы задержали и передали представителям Национальной полиции.