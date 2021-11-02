В Одеській області зафіксовані нові антирекорди поширення COVID-19

Деталі

За позаминулу добу в регіоні був зареєстрований 1281 випадок зараження. Про це повідомляє обласне управління охорони здоров’я.

Загалом в Одеській області загальна кількість заражених COVID-19 зросла до 196 029 осіб. Всього з початку пандемії коронавірус забрав життя 4101 жителя регіону. Одужали 460 жителів Одеської області (всього 150 215), продовжують хворіти 41 713 осіб.