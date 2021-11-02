В Одеській області зафіксовані нові антирекорди поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За минулу добу в Одеській області зареєстровано 20 смертей від наслідків коронавірусу і 1908 нових випадків зараження. Згідно статистики, ця кількість добової захворюваності є рекордною за весь час пандемії.
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За позаминулу добу в регіоні був зареєстрований 1281 випадок зараження. Про це повідомляє обласне управління охорони здоров’я.
Загалом в Одеській області загальна кількість заражених COVID-19 зросла до 196 029 осіб. Всього з початку пандемії коронавірус забрав життя 4101 жителя регіону. Одужали 460 жителів Одеської області (всього 150 215), продовжують хворіти 41 713 осіб.