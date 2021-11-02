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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 56551 перегляди

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В Одеській області зафіксовані нові антирекорди поширення COVID-19

Київ • УНН

 • 11620 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. За минулу добу в Одеській області зареєстровано 20 смертей від наслідків коронавірусу і 1908 нових випадків зараження. Згідно статистики, ця кількість добової захворюваності є рекордною за весь час пандемії.

В Одеській області зафіксовані нові антирекорди поширення COVID-19

Деталі

За позаминулу добу в регіоні був зареєстрований 1281 випадок зараження. Про це повідомляє обласне управління охорони здоров’я.

Загалом в Одеській області загальна кількість заражених COVID-19 зросла до 196 029 осіб. Всього з початку пандемії коронавірус забрав життя 4101 жителя регіону. Одужали 460 жителів Одеської області (всього 150 215), продовжують хворіти 41 713 осіб.

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