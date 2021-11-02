В Одесской области зафиксированы новые антирекорды распространения COVID-19

Детали

За позапрошлые сутки в регионе был зарегистрирован 1281 случай заражения. Об этом сообщает областное управление здравоохранения.

В целом в Одесской области общее число зараженных COVID-19 выросло до 196 029 человек. Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизнь 4101 жителя региона. Выздоровели 460 жителей Одесской области (всего 150 215), продолжают болеть 41 713 человек.