В Одеській області помітили рожевих фламінго

Деталі

Зграю фламінго помітили на лимані Шагани співробітники Парку.

"Ареал проживання цих птахів – Африка, Південна Америка і Південно-Східна Азія. Це доволі рідкісний птах, через що він занесений у Міжнародну Червону книгу як вразливий вид. А тому поява цілої зграї фламінго стала справжньою диво-подією.

Фламінго населяє великі озера з солоною водою, морські лагуни і лимани. Живиться на мілководді з мулистим дном проціджуючи воду дзьобом. Живляться фламінго дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, а також одноклітинними водоростями та насінням деяких рослин. Саме тому їм комфортно перепочити та знайти собі поживу і на наших лиманах. Наявність у живленні ракоподібних і червоних водоростей забезпечує рожеве забарвлення птахів", - йдеться у повідомленні.

У парку також відзначили, що фламінго не затримаються у них надовго.

"Ймовірно, підгодуються і продовжать міграцію, а ми допоможемо їм набратись сил в максимально комфортних умовах", - повідомили у парку.