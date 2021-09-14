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17 березня, 09:48 • 160233 перегляди

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В Одеській області помітили рожевих фламінго

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. В Одеській області в національному природному парку "Тузлівські лимани" на відпочинок зупинились рожеві фламінго, передає УНН.

Деталі

Зграю фламінго помітили на лимані Шагани співробітники Парку. 

"Ареал проживання цих птахів – Африка, Південна Америка і Південно-Східна Азія. Це доволі рідкісний птах, через що він занесений у Міжнародну Червону книгу як вразливий вид. А тому поява цілої зграї фламінго стала справжньою диво-подією.
Фламінго населяє великі озера з солоною водою, морські лагуни і лимани. Живиться на мілководді з мулистим дном проціджуючи воду дзьобом. Живляться фламінго дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, а також одноклітинними водоростями та насінням деяких рослин. Саме тому їм комфортно перепочити та знайти собі поживу і на наших лиманах. Наявність у живленні ракоподібних і червоних водоростей забезпечує рожеве забарвлення птахів", - йдеться у повідомленні.

У парку також відзначили, що фламінго не затримаються у них надовго.

"Ймовірно, підгодуються і продовжать міграцію, а ми допоможемо їм набратись сил в максимально комфортних умовах", - повідомили у парку.

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