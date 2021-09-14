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В Одесской области заметили розовых фламинго

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Одесской области в национальном природном парке "Тузловские лиманы" на отдых остановились розовые фламинго, передает УНН.

Детали

Стаю фламинго заметили на лимане Шаганы сотрудники Парка.

"Ареал обитания этих птиц - Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия. Это довольно редкая птица, из-за чего она занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. Поэтому появление целой стаи фламинго стало настоящим чудо-событием.

Фламинго населяет большие озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Питается на мелководье с илистым дном процеживая воду клювом. Питаются фламинго мелкими ракообразными, моллюсками, личинками мух, а также одноклеточными водорослями и семенами некоторых растений. Именно поэтому им комфортно отдохнуть и найти себе пищу и на наших лиманах. Наличие в питании ракообразных и красных водорослей обеспечивает розовую окраску птиц", - говорится в сообщении.

В парке также отметили, что фламинго не задержатся у них надолго.

"Вероятно, пидкормятся и продолжат миграцию, а мы поможем им набраться сил в максимально комфортных условиях", - сообщили в парке.

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