В Одесской области заметили розовых фламинго
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Одесской области в национальном природном парке "Тузловские лиманы" на отдых остановились розовые фламинго, передает УНН.
Детали
Стаю фламинго заметили на лимане Шаганы сотрудники Парка.
"Ареал обитания этих птиц - Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия. Это довольно редкая птица, из-за чего она занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. Поэтому появление целой стаи фламинго стало настоящим чудо-событием.
Фламинго населяет большие озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Питается на мелководье с илистым дном процеживая воду клювом. Питаются фламинго мелкими ракообразными, моллюсками, личинками мух, а также одноклеточными водорослями и семенами некоторых растений. Именно поэтому им комфортно отдохнуть и найти себе пищу и на наших лиманах. Наличие в питании ракообразных и красных водорослей обеспечивает розовую окраску птиц", - говорится в сообщении.
В парке также отметили, что фламинго не задержатся у них надолго.
"Вероятно, пидкормятся и продолжат миграцию, а мы поможем им набраться сил в максимально комфортных условиях", - сообщили в парке.