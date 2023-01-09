В Одеській області будуть контрольовано знищені арснаряди
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Одеській області фахівцями ДСНС будуть контрольовано знищені арснаряди. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
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"Одещина. Виявлені напередодні у Подільському районі 2 арснаряди калібру 100 мм часів Другої світової війни, будуть контрольовано знищені фахівцями ДСНС у безпечному місці", - зазначив він.
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