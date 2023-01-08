Одеська область отримала 208 генераторів з ОАЕ

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Зазначається, що ці генератори для Одещини розподілені в рамках програми Фонду державного майна України та державних інституцій “Утеплюємо країну”.

“Всі 208 генераторів, що надійшли, будуть пропорційно розподілені серед районів та громад Одеської області для забезпечення першочергових потреб населення та об’єктів критичної інфраструктури” — зазначив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Нагадаємо

Об’єднані Арабські Емірати надали Україні 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 мільйонів доларів.