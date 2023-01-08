Одесская область получила 208 генераторов из ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Одесская область получила партию генераторов, которые предоставило руководство Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила Одесская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Отмечается, что эти генераторы для Одесской области распределены в рамках программы Фонда государственного имущества Украины и государственных институтов “Утепляем страну”.
“Все 208 генераторов, которые поступили, будут пропорционально распределены среди районов и громад Одесской области для обеспечения первоочередных потребностей населения и объектов критической инфраструктуры” — отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
Напомним
Объединенные Арабские Эмираты предоставили Украине 1300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на 100 миллионов долларов.