Одесская область получила 208 генераторов из ОАЭ

Детали

Отмечается, что эти генераторы для Одесской области распределены в рамках программы Фонда государственного имущества Украины и государственных институтов “Утепляем страну”.

“Все 208 генераторов, которые поступили, будут пропорционально распределены среди районов и громад Одесской области для обеспечения первоочередных потребностей населения и объектов критической инфраструктуры” — отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Напомним

Объединенные Арабские Эмираты предоставили Украине 1300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на 100 миллионов долларов.