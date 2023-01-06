ОАЕ передали Україні ще 1300 генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Об’єднані Арабські Емірати надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 мільйонів доларів. Про це інформує Фонд держмайна, передає УНН.
Деталі
Генератори передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.
Доповнення
У грудні ОАЕ надали Україні перші 1200 генераторів. Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії – Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.
Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував ОАЕ приєднатися до відновлення України.