ОАЕ передали Україні ще 1300 генераторів

Деталі

Генератори передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.

Доповнення

У грудні ОАЕ надали Україні перші 1200 генераторів. Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії – Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.

Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував ОАЕ приєднатися до відновлення України.