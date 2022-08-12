Кулеба запропонував ОАЕ приєднатися до відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із колегою ОАЕ питання продовольчої безпеки та запропонував Еміратам взяти участь у відновленні України. Про це міністр написав у своєму Twitter, передає УНН.
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Під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Обʼєднаних Арабських Еміратів Шейхом Абдаллою бін Заїдом, Дмитро Кулеба зі своїм колегою обговорили глобальну продовольчу безпеку, а також український представник запропонував ОАЕ взяти участь у відбудові України.
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"Вдячний ОАЕ за підтримку України в рамках ООН та надання гуманітарної допомоги. Запропонував еміратській стороні взяти активну участь у Плані швидкого відновлення України", – йдеться у повідомленні.
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