ОАЭ передали Украине еще 1300 генераторов

Детали

Генераторы передадут объектам критической и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения, пункты обогрева) в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.

Дополнение

В декабре ОАЭ предоставили Украине первые 1200 генераторов. Их направили учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры в регионы, которые больше всего пострадали от российской агрессии – Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области.

Также напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил ОАЭ присоединиться к восстановлению Украины.