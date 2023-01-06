ОАЭ передали Украине еще 1300 генераторов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Объединенные Арабские Эмираты предоставили Украине вторую партию из 1300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на 100 миллионов долларов. Об этом информирует Фонд госимущества, передает УНН.
Детали
Генераторы передадут объектам критической и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения, пункты обогрева) в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.
Дополнение
В декабре ОАЭ предоставили Украине первые 1200 генераторов. Их направили учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры в регионы, которые больше всего пострадали от российской агрессии – Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области.
Также напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил ОАЭ присоединиться к восстановлению Украины.