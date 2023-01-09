В Одесской области будут контролируемо уничтожены арснаряды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Одесской области специалистами ГСЧС будут контролируемо уничтожены арснаряды. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.
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"Одесская область. Обнаруженные накануне в Подольском районе 2 арснаряда калибра 100 мм времен Второй мировой войны, будут контролируемо уничтожены специалистами ГСЧС в безопасном месте", - отметил он.
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