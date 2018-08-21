В Одесі затримали кілера одного з бандитських угруповань із Придністров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Одесі затримали кілера з невизнаної Придністровської республіки. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
“В подальшому було встановлено, що зазначений громадянин прибув з невизнаної Придністровської республіки. Входить до злочинного угруповання, лідер якого, „Олег Ренійський“, за створення злочинного угруповання та скоєння тяжких злочинів на території України знаходиться в міждержавному розшуку, переховується на території Румунії”, — йдеться у повідомленні.
У ході пішого патрулювання Київського району Одеси поліцейські звернули увагу на чоловіка, у якого “чомусь” відклеїлася борода. В ході огляду у нього був вилучений пістолет Макарова з патронами.
В’ячеслав Аброськін підкреслив, що затримавши цього штатного іноземного кілера, який прибув до Одеси за наказом Олега Ренійського працівники поліції врятували життя місцевому підприємцю. Кілеру обрана міра запобіжного заходу — тримання під вартою.
Нагадаємо, поліція Київської області затримала “злодія в законі” Дато Агджабединського, якого раніше вже видворили з України.