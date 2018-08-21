В Одессе задержали киллера одной из бандитских группировок из Приднестровья
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Одессе задержали киллера из непризнанной Приднестровской республики. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
“В дальнейшем было установлено, что указанный гражданин прибыл из непризнанной Приднестровской республики. Входит в преступную группировку, лидер которой, „Олег Ренийский“, за создание преступной группировки и совершение тяжких преступлений на территории Украины находится в межгосударственном розыске, скрывается на территории Румынии”, - говорится в сообщении.
В ходе пешего патрулирования Киевского района Одессы полицейские обратили внимание на мужчину, у которого “почему-то” отклеилась борода. В ходе досмотра у него был изъят пистолет Макарова с патронами.
Вячеслав Аброськин подчеркнул, что задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу Олега Ренийского работники полиции спасли жизнь местному предпринимателю. Киллеру избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Напомним, полиция Киевской области задержала “вора в законе” Дато Агджабединского, которого ранее уже выдворили из Украины.