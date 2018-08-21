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В Одессе задержали киллера одной из бандитских группировок из Приднестровья

Киев • УНН

 • 11453 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Одессе задержали киллера из непризнанной Приднестровской республики. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

В Одессе задержали киллера одной из бандитских группировок из Приднестровья

“В дальнейшем было установлено, что указанный гражданин прибыл из непризнанной Приднестровской республики. Входит в преступную группировку, лидер которой, „Олег Ренийский“, за создание преступной группировки и совершение тяжких преступлений на территории Украины находится в межгосударственном розыске, скрывается на территории Румынии”, - говорится в сообщении.

В ходе пешего патрулирования Киевского района Одессы полицейские обратили внимание на мужчину, у которого “почему-то” отклеилась борода. В ходе досмотра у него был изъят пистолет Макарова с патронами.

Вячеслав Аброськин подчеркнул, что задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу Олега Ренийского работники полиции спасли жизнь местному предпринимателю. Киллеру избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, полиция Киевской области задержала “вора в законе” Дато Агджабединского, которого ранее уже выдворили из Украины.

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