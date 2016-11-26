В Одесі вшанували жертв голодоморів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні в Одесі проходять заходи із вшанування пам'яті жертв голодоморів. До пам'ятного знаку жертвам Голодомору поклали квіти і композиції з житніх і пшеничних колосків. Про це УНН передає із посиланням на офіційний сайт міста.
Сьогодні в Одесі згадують жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років в Україні.
На згадку про жертв голодоморів керівники міста та області, представники органів влади та військовослужбовці поклали квіти і композиції з житніх і пшеничних колосків до пам’ятного знаку жертвам Голодомору на Лідеровському бульварі. Пам’ять про загиблих вшанували хвилиною мовчання.
О 14:00 до пам’ятного знаку жертвам Голодомору покладуть квіти і композиції з житніх і пшеничних колосків представники громадських, політичних та релігійних організацій.
О 16:00 на Соборній площі Одеси почнеться Всеукраїнська акція “Запали свічку”.
Нагадаємо, в Ужгороді у День пам’яті жертв голодоморів пройшла траурна хода від площі Поштової до набережної Незалежності.